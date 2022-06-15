يعتزم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي إحداث ثورة على مستوى المنتخب الوطني المقبل على رهانات عدة، فالانطلاقة كانت بحر الأسبوع بتحقيق ثلاثة انتصارات، منها رسميتان وودية واحدة، أعادت " الخضر" إلى سكة الانتصارات.

وكشفت تقرير فرنسي، أن لاعبا شابا من أصول جزائرية يتجه لتلبية نداء القلب بعد شد وجذب، فالأمر يتعلق بمايكل أوليز الناشط ضمن صفوف كريستال بلاس الإنجليزي.

موقع شبكة قنوات" بيين سبورتس"، الناطقة بالفرنسية أوضحت أن صاحب العشرين ربيعا، وكتبت" هل رفض الجوهرة أوليز فرنسا؟،، .

وأضاف المصدر ذاته أن على الرغم من غيابه عن نهائيات كأس العالم المقبل، فإن المنتخب الجزائري يستعد لتسجيل تعزيزات على مستوى مختلف الخطوط بتدعيم من لاعبي مزدوجي الجنسية حيث اقتربت العديد من الجواهر النادرة التي تلعب في البطولات الكبرى للالتحاق بالمحاربين، في صورة مايكل أوليز وذلك بعدما فضل الجزائر على حساب إنجلترا، فرنسا ونيجيريا. يشار إلى أن ياسين عدلي وريان آيت نوري اقتربا من الالتحاق بصفوف" الخضر" وقد يكونا حاضرين خلال المعسكر الإعدادي المقرر شهر سبتمبر القادم حسبما أكدته وسائل إعلام فرنسية.