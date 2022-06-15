أصدرت محكمة أدرار أمس الثلاثاء حكما حضوريا ابتدائيا بعامين حبسا نافذا في حق المدعو (س.ف) المتهم بجنحة نشر وتسريب أجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي مع غرامة مالية بقيمته 200.000 دج بعد مثوله فوريا أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة، حسب ما علم من هذه الهيئة القضائية.

وتعود حيثيات القضية إلى رصد حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تتولى نشر وتسريب أجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي لدورة جوان 2022 في مادة اللغة الإنجليزية لشعبة آداب وفلسفة ومادة الرياضيات شعبة علوم تجريبية من طرف المتهمين المدعوين (س.ف) و (م.ع.ف).

كما تم بموجب هذا الحكم حرمان ذات المدان من الأهلية في أن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا في سبيل الاستدلال ومصادرة المحجوزات.

وفي السياق ذاته تمت متابعة المتهم (م.ع.ف) بذات الجنحة المشار إليها حيث تم بعد مثوله فوريا تأجيل الجلسة بطلب من المتهم لتحضير دفاعه ليتم وضعه رهن الحبس المؤقت.