قام فريق شباب بلوزداد، بطل الدوري الجزائري خلال الموسم الكروي 2021-2022ـ بالتفاتة مميزة تحسب للفريق ولجماهيره الكبيرة، حيث قررت إدارة النادي إلغاء حفل التتويج بلقب البطولة، الذي كان مقررا بملعب الخامس جويلية الأولمبي وذلك تضامنا مع العائلة الرياضية لاتحاد الجزائر واحتراما لعائلة الفقيد بلال بن حمودة.

وثمنت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، خرجة الفريق الجار شباب بلوزداد وكتبت:" تحية احترام وتقدير من إدارة اتحاد العاصمة لنظيرتها في شباب بلوزداد ".

من جهتها نشرت إدارة شباب بلوزداد الذي توّج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي رسالة رئيس مجلس الإدارة محمد بن الحاج إلى مشجعي الفريق والتي جاء في جزء منها:" نظراً لهذا المصاب الجلل واعتبارا لحزن عائلته وفريقه وأنصاره، يتعذر على فريق شباب بلوزداد أن يحتفل ويفرح بلقب البطل وهو يعلم أن عائلة اتحاد العاصمة الكبيرة في حداد وحزن عميق". وختم:"إنها مسألة أخلاق وشرف تتطلب احترام الحداد ومشاطرة الحزن وتقديم العزاء والمواساة، للفرح وقت وللحزن وقت، فعندما تكون الظروف أحسن مما هي عليه الآن، سيفرح فريقنا بانتصاراته المبهرة مع أنصاره الميامين".

يذكر أن بن حمودة توفي يوم الجمعة المنصرم عن عمر ناهز 24 عاما، في حادث سير أليم وهو في طريق العودة إلى منزله بمدينة حجوط في ولاية تيبازة.