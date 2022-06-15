ضمت إدارة مولودية الجزائر متوسط الميدان لنادي بارادو، الطيب حمودي، بعقد لمدة ثلاث سنوات حيث يبلغ اللاعب من العمر 27 سنة وهو متواجد في نهاية عقده مع الفريق.

وبحسب مصادر "الخبر"، فإن اللاعب وقع مقابل راتب يقدر بمائة وخمسين مليون سنتيم، وتكفل بالعملية خالد عدنان المكلف بمهمة وساعده لمين لعبدي الذي كان يشتغل في نادي بارادو.

ولم يبرز اللاعب كثيرا مع الفريق كما خاض تجربة فاشلة في اتحاد بسكرة موسم 2017/2018 على شكل إعارة خاصة في ظل معاناته من إصابة في تلك الفترة، كما لم يشارك كثيرا مع نادي بارادو في الموسم الكروي المنقضي.

وتتواجد جماهير مولودية الجزائر، في حالة غليان بسبب الوضعية الغامضة التي يتواجد عليها الفريق وطريقة تسيير حكيم حاج رجم رئيس مجلس الإدارة، حيث لم تفصل إدارة الفريق في أسماء اللاعبين المسرحين، خاصة وأن بعض اللاعبين في نهاية عقودهم على غرار عبد الحفيظ وفريوي، كما لم يتمكن رئيس مجلس إدارة الفريق حاج رجم وذراعه الأيمن خالد عدنان في حل قضية اللاعب إيسلا من أجل فسخ التعاقد معه والاستفادة من إجازة إفريقية.

وغابت إدارة الفريق عن تنقلات الفريق في المباريات الأخيرة وحتى في مواجهة نادي بارادو لم يحضر أي مسير للملعب.