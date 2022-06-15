عادت الأشغال إلى مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي وذلك في إطار تحضيرات الجزائر لتنظيم كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين العام المقبل.

وسعيا منها لأن تكون في مستوى الحدث القاري، باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة أشغالها بالملعب بالتنسيق مع إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، حيث تشمل العملية، دورات المياه الستة المتواجدة بالقرب من المدرجات المقابلة للمنصة الشرفية (مدرجات الشعلة) ودورات المياه التابعة للمنصة الشرفية إضافة إلى أكشاك الوجبات السريعة الأربعة المتواجدة خلف مدرجات الشعلة التي ستعرف هي الأخرى إعادة التهيئة حتى تكون في مستوى تطلعات الجماهير التي ستتوافد على الملعب.

وسيتم وضع الكراسي في المدرجات السفلية للمنعرجين الشمالي والجنوبي، والمدرجات المقابلة للمنصة الشرفية (مدرجات الشعلة)، إضافة إلى المنصة الشرفية رقم 13 مع مدخل المنعرجين العلويين الشمالي والجنوبي.

وكانت لجنة مراقبة المنشآت التابعة للاتحاد الإفريقي للعبة، قد زارت الجزائر منذ أشهر أين وقفت على وضعية ملعب 5 جويلية ودونت بعض التحفظات من بينها المطالبة بـ 25 ألف مقعد إضافي زائد مقاعد إضافية في المنصة الشرفية والمنصة الرسمية وزيادة عدد دورات المياه التي توضع تحت تصرف المشجعين.