أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 18 سنة، مراد سلاطني، أن فريقه يهدف بلوغ الدور نصف النهائي خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران (25 جوان-6 جويلية)، مشيرا في نفس الوقت إلى صعوبة المأمورية أمام منافسين من المستوى العالي يشكلون منتخبات المجموعة الأولى. وفي تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية قال سلاطني: "أوقعتنا القرعة ضمن مجموعة قوية ولهذا علينا التحضير لمنافسينا عبر دراسة نقاط قوة وضعف كل من إسبانيا، فرنسا والمغرب، هدفنا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي، ولبلوغ المحطة قبل النهائية يجب تقديم مستويات جيدة ضد منتخبات قوية، إذا تمكنا من الفوز بمقابلاتنا مع تقديم مردود جيد سيكون ذلك الأمثل بالنسبة إلينا".

وفيما يخص التعداد، تأسف المدافع الدولي السابق على تقييد قائمة المنتخبات المشاركة بـ 18 لاعبا فقط، وفق قوانين الدورة "وهو عدد محدود بالنظر إلى الرزنامة المكثفة للدورة، سوف نضبط القائمة النهائية خمسة أيام قبل الاجتماع التقني، حيث سنلعب بوتيرة مرتفعة خلال المنافسة، بواقع يوم واحد للاسترجاع وهو غير كافي، ولهذا كنت أرغب في الاستفادة من عدد أكبر لتسيير الدورة في أحسن ظروف، لأنه من الصعب إجراء ثلاث مباريات في ستة أيام، أتمنى أن لا يلاحقنا شبح الإصابات".

وتابع التقني الجزائري: "القائمة ستضم 11 لاعبا ينشطون بالجزائر وسبعة بالخارج، نطمح للظهور بوجه مشرف ببلدنا وأمام جمهورنا".

وكشف مراد سلطاني أن المنتخب الوطني سيشهد غياب ثلاثة لاعبين خلال هذه الدورة ويتعلق الأمر بمحمد مالك عبد العزيز (نادي بارادو)، أنيس أوشاوش (أولمبيك ليون/ فرنسا) بسب الإصابة، كما تم استدعاء المهاجم يانيس لاغا (أولمبيك ليون/ الذي تعذر عليه الالتحاق بنا بسبب تواجده في مفاوضات للتوقيع على أول عقد احترافي مع فريقه.