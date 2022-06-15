أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج والمتعلقة بالطلبة الذين يتابعون تكوينا إقاميا، وذلك بداية من 20 حوان الجاي إلى غاية 15 أوت 2022 عبر منصة رقمية مخصصة للعملية.

وفي تعليمة لها، أوضحت الوزارة شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج في إطار السنة الجامعية 2022-2023، أن عملية التجديد تتم من قبل مصالحها، إضافة إلى خبراء اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.

وتتم عملية التجديد -حسب التعليمة التي وجهت إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات- عبر ثلاث مراحل، تتمثل في إيداع وثائق التجديد عبر منصات رقمية موزعة حسب التخصصات العلمية، ليتم عقب ذلك إجراء عملية تقييم علمي للبحث من قبل الخبراء وبعدها تمنح مصالح وزراتي التعليم العالي والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وثائق التجديد بالنسبة للممنوحين الذين تحصلوا على موافقة لجنة الخبراء.

وبخصوص تمديد المنح، أبرزت الوزارة أن هذه الطلبات "لا تقبل" وإزاء ذلك، دعت الوصاية الممنوحين إلى "اتخاذ كل التدابير من أجل إنهاء التكوين خلال القترة القانونية المحددة مسبقا"، مشيرة إلى أنه "لا يسمح بإعادة السنة الجامعية وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى تعليق المنحة"، مذكرة بالشروط المتعلقة بالعودة وذلك بعد نهاية التكوين.