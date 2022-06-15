تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 26 عاما، نصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة.

وأوضح بيان لمديرية الأمن الوطني، أن الشخص الموقوف كان ينصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة يوهمهم بالوساطة لدى الإدارات العمومية المركزية والمحلية، لتمكينهم من الاستفادة من مزايا ومنافع مقابل مبالغ مالية معتبرة، على غرار ملفات السكن، مشاريع سياحية ونشاطات تجارية أخرى.

وأضاف البيان، أن المشتبه فيه كان يلجأ لحيلة تتمثل في التقاط صور له مع مسؤولي بعض الإدارات المحلية وصور أخرى لبدلات خاصة بهيئات رسمية، لكسب ثقة ضحاياه.

هذا ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كل مواطن يكون قد وقع ضحية لهذا الشخص أو لديه معلومات عنه التوجه إلى امن ولاية بجاية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية للإفادة بشكوى أو الادلاء بشهادة.