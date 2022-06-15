صادق مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع على أعضاء مكتب المجلس (نواب الرئيس)، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لتنصيب أجهزة وهيئات المجلس.

وقد صادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، برفع الأيدي على القائمة الإسمية لنواب رئيس الغرفة العليا للبرلمان.

وانتخبت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لعضوية مكتب المجلس، عبد الناصر حمود وسليم شنوفي، بينما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي كلا من عبد الحميد عمار، ماحي باهي وليلى براهيمي، في حين انتخبت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بومدين لطفي شيبان.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ رئيس مجلس الأمة أعضاء المكتب الجديد متمنيا لهم النجاح في مهامهم، مشددا على ضرورة "العمل الجماعي" لهياكل المجلس، ودعاهم أيضا للتحلي بـ "السلوك المثالي وثقافة الدولة" لممارسة الديمقراطية لاسيما وأن مجلس الأمة -كما قال-"تقع على عاتقه مسؤولية ومهام كبيرة".

وبعد أن أشاد قوجيل بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للم الشمل، وكذا بالمواقف الدولية للجزائر، دعا أعضاء المجلس لـ "دعم صوت الجزائر" في المحافل الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، كما دعا أيضا أعضاء المجلس إلى التحضير للنظام الداخلي الجديد للمجلس طبقا للدستور.

وعقب هذه الجلسة، نصب قوجيل مكتب المجلس الجديد، والذي كلفه بتنصيب اللجان الدائمة للمجلس وعددها تسعة، بالإضافة إلى المراقب البرلماني.