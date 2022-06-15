قامت نائبة وزير خارجية ألمانيا، كاتيا كيل، اليوم الأربعاء، رفقة سفيرة بلدها، إليزابيث وولبارس، بزيارة مدينة مستغانم، التي قضت فيها مرحلة من طفولتها، بحي بن علي أحمد (بفولتار) رفقة عائلتها، أين كان والدها أستاذا لمادة الرياضيات بثانوية زروقي الشيخ بن الدين بحي (بايموت)، كما زارت مدرسة الورود سابقا التي هي الآن متوسطة بن عبد المومن غالي، وكذا مقر سكنها آنذاك (ببيبنيار)، لتنتقل بعدها إلى حديقة العرصة، أين تعرفت السيدة كاتيا كيل، على المعالم الأثرية والأماكن التاريخية والثقافية للمدينة العتيقة.

وتدوم زيارة نائبة وزير الخارجية الألمانية إلى الجزائر 4 أيام قصد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وخلال استقبال الوالي للسيدة نائبة وزير الخارجية وسعادة السفيرة والوفد المرافق، تطرقا إلى مجالات التعاون بين البلدين ومجالات الشراكة، أين تعرفت الوزيرة على إمكانيات الاستثمار بمستغانم في مجالات الفلاحة، الصيد البحري والسياحة نظرا للمؤهلات والمقومات التي تزخر بها ولاية مستغانم، كما تم توقيع اتفاقية تخص التعاون في المجال الثقافي والعلمي.