أدانت محكمة الشريعة بولاية تبسة أربعة أشخاص بالحبس النافذ من سنة إلى سنتين وغرامات مالية بـ 200 ألف دج لكل واحد مع وضع قاصر تحت الرقابة القضائية بتهمة "المساس بنزاهة سير امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022)" يحسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صحفي صادر عن هذه الجهة القضائية.

ووفقا لذات الوثيقة فقد وردت تقارير من قبل الهيئة الوطنية للرقابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة مفادها قيام خمسة أشخاص بنشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا تم على إثرها فتح تحقيقات معمقة بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

وطبقا للمواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية أصدرت محكمة الشريعة حكما يقضي بإدانة (ع.ب) من بلدية الشريعة الذي قام بتسريب موضوع مادة اللغة العربية عبر وسائط التواصل الاجتماعي حيث تم فرض عقوبة سنتين سجنا ضده منها سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج.

كما تمت إدانة شخص آخر (م.ص) من بلدية العقلة بتهمة "نشر أسئلة وأجوبة مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لمادتي اللغة العربية والعلوم الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي" وتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا ضده وفرض غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج وفق ما أشار إليه ذات البيان. علاوة على ذلك أدينت كل من المترشحتين (ب.س) و (ق.ج) من ذات الجماعة المحلية بتهمة "المساس بسير الامتحانات ونشر مواضيع أسئلة وأجوبة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعات إلكترونية" وبعد السماع لهما تم تسليط عقوبة عام حبس نافذ ضدهما وغرامة مالية تعادل 200 ألف دج لكل واحدة منهما.

وفي سياق متصل تمت إدانة طفل قاصر (غ.ع) ينحدر من بلدية بجن بتهمة "نشر مواضيع شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي" حيث تم السماع له بحضور وليه وتقديمه أمام نيابة الجمهورية والتي أفضت بإحالة ملفه بموجب عريضة أحداث أمام قاضي الأحداث المختص عن جنحة "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات ونشر مواضيعها " حيث تم بموجب المواد 253 مكرر 6 ومكرر 7 ومكرر 11 وضعه تحت الرقابة القضائية.