انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي قبل الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أي بنسبة 1 بالمائة إلى 119.90 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 10:01 بتوقيت غرينتش.

ونزل سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط في عقود جويلية، 1.44 دولار أي بنسبة 1.2 بالمائة إلى 117.49 دولار للبرميل.

وقال جوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس، "أسواق النفط تتوقع حالة من الغموض بشأن ما ستقوم به البنوك المركزية لاحقا ومدى تأثير ذلك على الطلب على النفط".

ودفع ارتفاع التضخم المستثمرين وتجار النفط لترقب خطوة كبيرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع تتمثل في رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وهو ما سيكون أكبر رفع للفائدة الأمريكية في 28 عاما.

ولقيت أسعار النفط بعض الدعم من نقص معروض البنزين في الأسواق الأمريكية، وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من شركات النفط تفسير عدم ضخها المزيد من البنزين في السوق. وارتفعت المخزونات الأمريكية من الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء.

ومن المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزونات اليوم الأربعاء.

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من اثنين في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يوميا في 2023، ولكن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية يلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية.