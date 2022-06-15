تمكن أعوان الجمارك من الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والفرقة المتعددة المهام بعين أمقل التابعتين إقليميا لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كميات هامة من مواد مختلفة، في إطار عمليتين متفرقتين.

و جاء في بيان لمديرية الجمارك أن أعوانها تمكنوا خلال هذه العمليتين من حجز 14.000 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ و 11.000 قرص مقوي جنسي من نوع هايرغرا 200 مع، و265 كغ مواد كيميائية سامة من نوع السيانيد.

كما تم حجز كمية 104 كلغ رقائق الألومينيوم و12 مطرقة ضاغطة و5 أكياس حجارة من خام الذهب و317 غرام من الزئبق أبيض وسيارة رباعية الدفع