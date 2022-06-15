سيتم تنيظم سباق على مسافة 10 كيلومتر في الفاتح جويلية المقبل بباب الزوار (شرق الجزائر العاصمة) في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، حسب ما علم اليوم الاربعاء لدى الاتحادية الجزائري لألعاب القوى.

و أوضح نفس المصدر "بأن السباق سيكون مفتوحا فقط لصنف الأكابر الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، بالنسبة للرجال أو السيدات".

و ستعطى إشارة انطلاق السباق على الساعة الثامنة صباحا أمام ملعب حي 5 جويلية بباب الزوار.

و تشرف على تنظيم هذا السباق الجمعية الرياضية لنادي باب الزوار التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

و رصد منظمو السباق جوائز مالية للفائزين تتراوح ما بين 2.000 دينار إلى 20.000 دينار، حسب العمر و الجنس.