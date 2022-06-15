أعلن رئيس مولودية وهران يوسف جباري، اليوم الأربعاء بوهران، استمرار المدرب عبد القادر العمراني في مهمته الموسم المقبل على رأس العارضة الفنية للنادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

و قال جباري في ندوة صحفية بعد أيام قليلة من المباراة الأخيرة لفريقه في موسم واجه خلاله صعوبات كبيرة للحفاظ على مكانته بين أندية النخبة "عمراني سيواصل مهمته مع النادي الموسم المقبل. لديه البطاقة البيضاء لتسريح وانتداب العناصر التي يرغب في التخلي عن خدماتها أو تلك التي يتمنى جلبها إلى الفريق".

و التحق المدرب عمراني ب "الحمراوة" خلال الفترة الشتوية لتوقف المنافسة خلفا للتونسي معز بوعكاز، حيث تبين بأن استقدامه كان مفيدًا ، بعدما نجح في إنقاذ أبناء الباهية من سقوط كان يلوح في الأفق، مع انهائه البطولة بسلسلة 14 مباراة دون هزيمة.

و كان عمراني قد صرح، الجمعة الماضية، للصحافة في أعقاب المقابلة الختامية لتشكيلته هذا الموسم على ميدان مولودية الجزائر (0-0)، بأنه لم يفصل بعد في مستقبله مع النادي الوهراني.

و بخصوص الوضع المالي للمولودية، أشار يوسف جباري، الذي استلم منصبه في نهاية مرحلة الذهاب، إلى أن ديون النادي وصلت إلى 270 مليون دينار، الأمر الذي يتحتم عليه تسويتها للتمكن من انتداب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

و لهذا الغرض، قال نفس المسؤول إنه يعول على إلحاق النادي بشركة وطنية "كما وعدت به الجهات المختصة"، متمنيا أن تتم العملية ''بعد دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ??كما هو مخطط لها''، وهي الألعاب التي ستستضيفها وهران في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو.

و يعتقد جباري بأن القيام بهذا الاجراء يشكل السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية التي تهز أكبر أندية عاصمة الغرب الجزائري و التي ستسمح للأخير برفع المنع من الانتدابات المفروض عليه بسببه ديونه الكبيرة.

و أضاف أنه يتعين تعزيز تشكيلة المولودية بحلول هذا الصيف ''لأن 80 بالمائة من اللاعبين الحاليين لا تتوفر لديهم المقاييس المطلوبة، و قد تم التأكد من ذلك من خلال الصعوبات الهائلة التي واجهها الفريق لضمان بقائه في الرابطة الأولى".

يذكر أنه خلال صيف عام 2021، شهدت تشكيلة "المولودية" هجرة جماعية للاعبيها،الذين لجأ معظمهم إلى لجنة المنازعات للحصول على وثائق تسريحهم، و هو الأمر الذي أجبر الرئيس السابق الطيب محياوي على جلب عدد كبير من اللاعبين الجدد لكن نتائج الفريق لم تخدمه، ليضطر إلى رمي المنشفة.