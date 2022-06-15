أعلن الجيش الصومالي، مقتل عشرة عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية بوسط البلاد.

وأوضح قائد الجيش، أودوا يوسف راغي، لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء، أن الهدف من العملية العسكرية السيطرة على بلدة قبطو الاستراتيجية ومنع العمليات الإرهابية لحركة الشباب في المنطقة.

وأشار قائد الجيش الصومالي، إلى تدمير معاقل حركة الشباب في البلدة الواقعة بالقرب من مدينة متبان بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلي.

هذا وتشن حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، منذ تأسيسها مطلع ألفين وأربعة هجمات مسلحة في الصومال، ما أسفر عن مقتل المئات من العسكريين والمدنيين.