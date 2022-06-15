ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع اليوم الأربعاء بشاطئ السبيعات بعين تموشنت إلى قتيلين و28 جريحا، حسب حصيلة جديدة قدمتها مديرية الصحة والسكان للولاية.

وسجلت المؤسسة العمومية الاستشفائية "الإخوة بوشريط" ببلدية العامرية حالتي وفاة (16 و24 سنة) و28 جريحا تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة تعرضوا لإصابات متفاوتة إثر هذا الحادث الذي نجم عن انقلاب حافلة بالمدخل الرئيسي لشاطئ السبيعات (بلدية المساعيد)، مثلما أفاد به المدير الولائي للقطاع حاج بطواف.

وعقب المعاينة الأولية لمجموع المصابين تم تحويل 16 شخصا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى" أحمد مدغري" بعين تموشنت فيما تم الإبقاء على 12 جريحا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "الإخوة بوشريط " بالعامرية تحت المراقبة الطبية، مثلما أبرزه السيد بطواف.

وجندت مديرية الصحة والسكان للولاية كافة الوسائل للتكفل بالجرحى حيث تم تحويل الأطقم الطبية الخاصة بجراحة العظام والجراحة العامة التابعة لمستشفى "بن زرجب" بعين تموشنت لتقديم الدعم لمستشفى "أحمد مدغري" الذي حولت إليه الحالات الأكثر تضررا جراء هذا الحادث، وفق بطواف.

وللتذكير فقد أشارت مصالح الحماية المدنية للولاية في حصيلة أولية إلى هلاك شخص وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة جراء هذا الحادث.