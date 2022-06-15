أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في البلاد عن شل المطارات والموانىء، وتجميد كافة الرحلات الجوية من والى مطارات تونس وكذا الرحلات البحرية، غدا الخميس خلال الاضراب العام الذي دعا اليه.

وقال الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل وجيه الزيدي في تصريح صحفي أن "كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من الساعة صفر ، ويشمل التوقف كل الرحلات البحرية أيضا"، على خلفية الإضراب العام.

وتسعى الحكومة الى اجراء اتصالات أخيرة مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، لتجنب الاضراب وقال المتحدث اسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح نقلته الاذاعة الحكومية، ان الحكومة تأمل في إمكانية تفادي الإضراب العام في القطاع العام ، عبر مساع لعقد جلسة تفاوضية مع المنظمة النقابية

ودعا اتحاد الشغل الى اضراب عام غدا يشمل 159 مؤسسة وقطاعا عموميا، احتجاجا على قرار حكومي بتجميد الأجور، ومحاولة الحكومة تنفيذ إصلاحات فرضتها استحقاقات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.