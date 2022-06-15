انطلقت اشغال انجاز شبكة قنوات لتزويد منطقة الكورنيش الوهراني الغربي بكمية 17 ألف متر مكعب يوميا من مياه سد بوغرارة و محطة شط الهلال بعين تموشنت انطلاقا من بوتليليس على مسافة 30 كيلومتر، حسب ما أكده أسامة هلايلي المدير العام لشركة سيور وهران.

تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة أجزاء و تكليف ثلاثة شركات عمومية تابعة للقطاع من أجل استكمال الأشغال في أجال شهر و نصف، حسب الصفقات.

يسمح المشروع برفع كمية المياه المخصصة لبلديات عين الترك و بوسفر و العنصر إلى 50 ألف متر مكعب و هو معدل الاستهلاك خلال موسم الاصطياف، علما ان الكمية الموجهة حاليا لمنطقة الكورنيش تقارب 20 الف متر مكعب يومي و هي كمية لا تكفي احتياجات ساكنة الكورنيش و منطقة التوسع السياحي التي تستقبل ملايين المصطافبن خلال موسم الصيف.

وأكد خوجة هواري نائب المدير العام إمكانية استلام شطر من المشروع الممتد من بوتليليس لغاية عين تاسة ببلدية عين الكرمة في اقرب الآجال و بالتالي تزوبد هذه البلدية المعروفة بشواطيء الراس الأبيض و مداغ بكمية من المياه في انتظار استكمال بقية المشروع و ربطه ببقية البلديات.

كما برمجت الشركة مشروع لتزويد المنطقة العليا من بلدية مرسى الكبير الساحلية بالمياه من الجهة العلوية.