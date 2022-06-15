لقي طفل حتفه اليوم الأربعاء غرقا ببركة مائية ببلدية البيرين (130 كيلومتر شمال الجلفة)، حسبما أفادت اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم عبد الرحمان خاضر أن إسعافات الوحدة الثانوية لبلدية البيرين تدخلت من أجل إنتشال جثة غريق ببركة مائية بالمنطقة المسماة "سفانية" بمحاذاة الطريق المؤدي لبلدية حد الصحاري.

وإثر هذا التدخل، انتشلت جثة طفل (15 عاما) عثر عليها داخل البركة المائية التي يصل عمقها إلى 3 متر ويقدر طولها بـ20 متر و بنفس العرض, لتحول الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى البيرين.