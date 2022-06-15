أدانت محكمة سيدي بلعباس، مساء يوم الأربعاء، مترشحة حرة لاجتياز شهادة بمعية زوجها بـ18 شهر سجنا نافذا مع تغريمهما بما قيمته 50 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات، وذلك بعد تورط المدعوة "ف.ف" وشريك حياتها "م.ع" في ارتكاب جنحة تسريب ونشر أجوبة مواضيع شهادة نهاية التعليم الثانوي بالاعتماد على اجهزة الاتصال عن بعد.

وكان الثنائي قد مثل أمام قاضي المثول الفوري أمس بعد حوالي 24 ساعة من ضبط السيدة المعنية وهي بصدد الاعتماد على هاتفها النقال في تلقي الاجوبة الخاصة بامتحان مادة الفلسفة عن طريق تقنية "بلوتوث" بداخل احدى غرف الامتحان التابعة لمركز "لحمر الحاج" ، قبل أن تؤكد مجريات التحقيق بأن المتصل لم يكن سوى زوج المترشحة الحرة ما عجل بتوقيفه هو الآخر.

وكانت نيابة الجمهورية قد اصدرت مساء يوم الأربعاء بيانا اكدت من خلاله "تلقيها لتقرير من مصالح الشرطة القضائية يشير الى ضبط حالة غش في مادة الفلسفة بداخل مركز امتحان لاجتياز شهادة البكالوريا "لحمر الحاج" باستعمال الهاتف النقال وتقنية "بلوتوث" بناء على تقرير صادر عن رئيس المركز المذكور" ، قبل أن يكشف التحقيق الابتدائي الذي باشرته النيابة عن تواجد المترشحة الحرة "ف.ف" على إتصال مع زوجها خلال فترة الامتحان على فترات متقطعة.