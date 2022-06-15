نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخار، اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة في بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي و التي نسجتها مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه "فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها".

و افاد بيان للوزارة : "تنفي الوزارة هذه الأخبار الزائفة التي لا تمت للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة", مضيفا أنها "تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".

ومن هذا المنطلق -يقول البيان- فإن الجزائر "الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية".