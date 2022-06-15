مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي أصدرت محكمة عين وسارة بولاية الجلفة، حكما بسنة حبس نافذ في حق فتاة في قضية نشر موضوع مادة العلوم الاسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب بيان لنيابة الجمهورية، فانه تم رصد منشور من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال و مكافحتها والتي قامت من خلاله المشتبه فيها المسماة (ب، أ) بنشر موضوع مادة العلوم الاسلامية، شعبة آداب وفلسفة الخاص بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 عبر حسابها الخاص في تطبيق "ايمو" يوم 12 جوان الماضي على الساعة 15:18 أي بعد مرور 18 دقيقة من انطلاق الامتحان .

وبناءا على هذا أسدى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة تعليمات للضبطية القضائية بفتح تحقيق معمق في الوقائع مع التقديم و بتاريخ اليوم 15 جوان،تم تقديم المشتبه فيها (ب. أ) أمام الجهات القضائية وبعد دراسة ملف الإجراءات تم متابعة المشتبه فيها المدعوة بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة القيام بنشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي أثناء الامتحانات بإستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لنص المادة 253 مکرر 6 من قانون 06/20 المعدل والمتمم لقانون العقوبات . وقد صدر حكم حضوري وجاهي عن السيد قاضي المثول الفوري قضى بادانتها بما نسب اليها و عقابا لها الحكم عليها بعام حبس نافذ و50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع الأمر بإيداعها بالجلسة .