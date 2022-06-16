حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخنيس من استمرار موجة الحر الشديدة، مع تساقط أمطار رعدية وهبوب زوابع رملية على عدة ولايات بغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن حرارة شديدة قد تتعدى فيها درجات الحرارة 42 درجة مئوية، ستجتاح بداية من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة، ولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى، بينما ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف الليل أمطار رعدية وهبوب زوابع رملية على ولايات عين ڤزام، برج باجي مختار، تمنراست، غين صالح وأدرار. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.