توفي شخص وأصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة أمس بالطريق الوطني رقم 81 بالضبط بمنطقة سبعة جسور في ولاية سوق أهراس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إن مركزها المتقدم برال صالح تدخل على الساعة الثامنة ليلا وعشرين دقيقة (20:20) بالطريق الوطني رقم 81 بالمكان المسمى سبعة جسور، لأجل حادث مرور مميت ناجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع فيات FIAT. وأضاف المصدر ذاته إن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر أربعين سنة في عين المكان وإصابة اثنين آخرين بجروح متعددة تم حويلهما إلى المستشفى الجهوي لسوق اهراس، والضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحادث المميت.