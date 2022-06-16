توفي شخصان ليلة البارحة في جوف بئر يرجح أن يكون بسبب استنشاقهما للغازات السامة المنبعثة منه بحي العيد الضحوي جنوب مدينة سطيف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية سطيف إن فرقها تدخلت بعد مغرب ليلة الأربعاء إلى الخميس لانتشال ضحيتين من جوف بئر ماء منزلي بحي محمد بن بقاق 400 مسكن العيد الضحوي جنوب مدينة سطيف.

وأضاف نفس المصدر إن عملية انتشال الضحيتين اللذان يبلغان من العمر 38 و46 سنة ومن ذوي قرابة، استدعت الاستعانة بفرقة الغطس، فرقة التعرف والإنقاذ في الأماكن الوعرة وكذا فرقة طبية للحماية المدنية، وقد تم انتشال جثتيهما بعد نصف ساعة من بداية العملية.

وأوضح المصدر ذاته إن سبب الوفاة يرجح أن يكونا قد استنشقا غازات سامة داخل البئر افقدتهما وعيهما ثم سقوطهما داخل الماء الملوث، وذلك عندما كان بصدد تنظيف البئر ذي عمق حوالي عشرة أمتار. وتم نقل جثتيها إلى المستشفى الجامعي لسطيف.