تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بن عطاء الله محمد الشريف المدينة الجديدة علي منجلي صبيحة هذا اليوم الخميس في حدود الساعة السادسة واربعا وثلاثين دقيقة (06:34) بالوحدة الجوارية 05 بالقرب من مسجد أحمد حماني وذلك لأجل حريق شب بحافلة من نوع تويوتا كواستر تابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز لنقل العمال بحيث احترقت كليا وقامت فرقة الإطفاء بإخمادها.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أنها سجلت إصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 71 سنة له حروق سطحية بالوجه وقدمت له الإسعافات اللازمة في عين المكان ورفض نقله إلى المستشفى.