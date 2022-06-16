ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن شهدت تراجعًا حادًا خلال الجلسة السابقة. ويأتي ارتفاع الأسعار مدعوما بنقص المعروض النفطي وتسجيل الاستهلاك في الصيف بمستويات عالية.

وأثار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 07:58 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أوت المقبل بنحو 0.46 بالمائة، ليصل إلى 119.06 دولارًا للبرميل.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر جويلية المقبل بنسبة 0.45 بالمائة، مسجلًا 115.83 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات أمس الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994.

وظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات والطلب القوي، إذ قيدت العقوبات الغربية الوصول إلى النفط الروسي.

وقال الاقتصادي في مصرف أو سي بي سي السنغافوري، هوي لي: "كانت جلسة أمس متقلبة بشكل عام في جميع الأسواق تقريبًا".

وأضاف: "الأساسيات الصارمة تشير إلى أن أي انخفاضات في أسعار النفط من المرجح أن تكون قصيرة الأجل أو ضحلة أو ربما كلاهما".