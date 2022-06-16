أفاد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم الأمريكيين، مبرزا أن الاتفاقيات تخص عدة قطاعات ذات الأولوية أبرزها الفلاحة والاستصلاح والصناعة.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية مشتركة مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، نظمت على هامش فعاليات الدورة الـ 53 لمعرض الجزائر الدولي، أنه تم، يوم الأربعاء، إبرام العديد من الاتفاقيات بين متعاملين جزائريين ونظرائهم الأمريكيين، سيتم تنفيذها في الميدان، في عدة قطاعات ذات الأولوية، أبرزها الفلاحة والاستصلاح والصناعة والسكك الحديدية والتي "تعطي أهمية قصوى للاستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي".

وتم في هذا الجانب التوقيع على إنشاء المشروع الجزائري-الأمريكي المشترك لإنتاج الأعلاف الحيوانية، بين "أغرو-بلوس الجزائر" وشركة "أغري الدولية أل.أل.سي" الأمريكية لإنتاج الأعلاف الفلاحية على مساحة 3.300 هكتار في ولاية المنيعة باستخدام مناهج أمريكية مجربة وتقنيات متقدمة في زراعة وتسميد وحصاد وتخزين الحبوب وتصنيع الأعلاف الحيوانية، حيث يهدف المشروع إلى التقليل من واردات الحبوب ومنتجات الأعلاف.

كما تم التوقيع على شراكة بين مجمع "سواكري" الجزائري وشبكة الخدمات الصحية العالمية "جي.أيش.أس.أن" الأمريكية، لإنجاز مشروع صحي في مفتاح (البليدة) يتكون من مستشفى ومدرسة شبه طبية، حيث سيوفر هذا المشروع على الجزائر، تكاليف التحويلات الطبية إلى الخارج.

وتم التوقيع أيضا على اتفاق شراكة بين الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة" سيكامد" وشركة "كانوبيس" الأمريكية لإقامة مشروع باعتماد تقنية "يو.في.سي-الليد" لتطهير المياه بالأشعة فوق البنفسجية وللرعاية الصحية على مستوى المرافق السكنية والتجارية.

من جهة أخرى، تم توقيع اتفاق شراكة بين الشركة الجزائرية "ايريس الصناعية" وشركة أمريكية لتأسيس مشروع مشترك لإنشاء شركة جزائرية-أمريكية "أم. سي.هال ايريس للطاقة" في مجال الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الهجينة، والاختبارات والاستشارات.

وفي هذا الصدد، أكد السيد رزيق أن "كل أنواع الاستثمارات مرحب بها في الجزائر، لكن توجد أولوية في الاستثمارات تم تحديدها، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي من شأنها خلق مناصب شغل وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد".

وفي رده على سؤال يتعلق بإنشاء خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك، أفاد رزيق، أن "القرار اتخذ من طرف رئيس الجمهورية لتجسيده قبل نهاية السنة الجارية"، مشيرا أن السلطات الجزائرية وسلطات الولايات المتحدة الامريكية تعملان حاليا على تنفيذ هذا القرار. من جهتها أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اطلاع بلدها "التام" بالأولويات المحددة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث أشارت إلى أنه "تم العمل خلال المعرض على استقطاب الشركات الناشطة في المجال الفلاحي والعتاد الفلاحي والحبوب".

وأضافت أوبين أن "العلاقات الثنائية التي تربطنا (الجزائر وأمريكا) جد قوية ونريد أن نعززها في المجال الاقتصادي وفي مجال ترقية تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر". وأفادت السفيرة أن بلدها سيساهم في تحقيق رؤية رئيس الجمهورية لسنة 2022 كسنة اقتصادية من خلال جملة من الاتفاقيات والاعلانات.

ولدى تطرقها إلى مخرجات الجولة السابعة من محادثات اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار الجزائرية-الأمريكية، أكدت السفيرة، "التوافق بين البلدين حول مسألة تصدير المزيد من المنتجات الزراعية الجزائرية إلى الولايات المتحدة الامريكية"، مبرزة أن "الوصول إلى الأسواق الأمريكية عملية صارمة ودقيقة، لكن الفوائد المحتملة هائلة بمجرد اكتمال هذه العملية".

وحسب أوبين تعتبر الجزائر "واحدة من أكبر الأسواق الاقتصادية وأكثرها أهمية في المنطقة وبوابة إلى منطقتي المغرب العربي والساحل وتتميز بشباب ذو رصيد تعليمي جيد، متعدد اللغات، ويعمل بجد"، وهو ما يجعل من الشركات الأمريكية، حسبها، "حريصة" على القيام باستثمارات ودخول السوق الجزائرية في كل القطاعات. كما شجعت أوبين الشركات الجزائرية على زيارة الجناح الأمريكي المتضمن قرابة 40 شركة أمريكية في مجالات المنتجات الاستهلاكية والطيران والدفاع والطاقة الكهربائية والفلاحة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتطورة والمحروقات.