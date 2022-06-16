غادر أول فوج من الحجاج الجزائريين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس انطلاقا من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة متوجها إلى البقاع الإسلامية المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 2022ـ1443هجر ي.

وضمّت الرحلة 250 حاجا وحاجة من منطقة شرق البلاد وذلك على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه المملكة العربية السعودية لأداء خامس أركان الإسلام.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤولين بالجمارك الجزائرية إن هناك 18 رحلة مبرمجة هذا الموسم (حج 2022" وذلك في الفترة من 16 جوان الجاري إلى غاية 2 جويلية المقبل انطلاقا من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة تضم في مجموعها أزيد من خمسة آلاف حاج وحاجة وفقا لمخطط رحلات تم ضبطه بالتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.

وضمت أول رحلة من الحجاج باتجاه البقاع الإسلامية المقدسة انطلاقا من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة 13 عضوا من البعثة المحلية (مؤطرون ومرشدون دينيون) الذين سيتكفلون بمرافقة الحجاج طيلة فترة أداء هذه الشعيرة.

وكان في توديع هذا الفوج من الحجاج انطلاقا من مطار قسنطينة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلين عن الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرهم.

وقد تم تخصيص قاعة العروض الكبرى أحمد باي التي تقع بالقرب من المطار الدولي محمد بوضياف لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف والتكفل بهم فيما يتعلق بإجراءات السفر وذلك في إطار التدابير الصحية الموصي بها.