شل إضراب عام المطارات والموانئ والنقل العام والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والخدمية في تونس، اليوم الخميس، استجابة لنداء الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتوقفت الرحلات بشكل كامل في مطار العاصمة تونس، حيث ألغيت كل الرحلات التي كانت مقررة من وإلى تونس، وبدا المطار فارغا مع وجود عدد قليل من المسافرين الذين لم يتم تبليغهم بإلغاء رحلاتهم.

وتوقفت حافلات النقل العام والترامواي عن العمل، كما شل الإضراب العام البلديات والإدارات الخدمية، ونسبة كبيرة من المستشفيات عدى الخدمات الأساسية، والتحق الصحافيون في الإذاعات والتلفزيون العمومي بالإضراب، عبر الاقتصاد على النشرات الإخبارية في إطار الخدمة العمومية.

ودعا اتحاد الشغل إلى الإضراب الذي يشمل 159 مؤسسة وقطاعا عموميا، احتجاجا على قرار حكومي بتجميد الأجور، ومحاولة الحكومة تنفيذ إصلاحات فرضتها استحقاقات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.

وكانت الحكومة قد سعت حتى وقت متأخر من مساء الخميس، إلى إجراء اتصالات أخيرة مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لتجنب الإضراب، وقال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح نقلته الإذاعة الحكومية، أن الحكومة تأمل في إمكانية تفادي الإضراب في القطاع العام، عبر مساع لعقد جلسة تفاوضية مع المنظمة النقابية.