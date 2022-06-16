كشف اليوم الخميس، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن نوعية الإصابة التي كان يعاني منها ثلاثي " الخضر" خلال المعسكر الإعدادي الأخير. وطمأن الطاقم الفني للمنتخب بخصوص الحالة الصحية لكل من سفيان بن دبكة، هشام بوداوي ورامي بن سبعيني.

ووفق المصدر ذاته فإنه وفق التشخيص للدكتور محمد سلطاني الطيب المنتخب، فإنه يمكن اعتبار أن متوسط ميدان نيس تعافى تماما، وهو نفس الأمر بالنسبة لمدافع غلادباخ الألماني فيما يواصل لاعب الفتح السعودي فترة الراحة والعلاج.

ويشكو بن دبكة من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة الفخذية المستقيمة تتطلب الراحة وعلاج طبيعي لمدة 3 إلى 5 أسابيع.

أما هشام بوداوي فيعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة المقربة اليمنى، تتطلب راحة وعلاج فيزيائي لمدة أسبوعين.

وفي الأخير رامي بن سبعيني فتمثلت إصابته في كدمة شديدة مع ورم دموي بين عضلات الفخذ الأيمن يتطلب راحة بالإضافة إلى علاج فيزيائي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين.