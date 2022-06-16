أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، المؤثرين المعروفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نوميديا لزول وكل من المدعو ريفكا وستانلي في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها طلبة جامعيون، بعام حبسا نافذا،وغرامة مالية قدرت ب100ألف دينار ج، كما أدانت المحكمة المتهم الرئيسي أسامة رزاقي بسبع سنوات سجنا نافذا.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، قد التمس الأسبوع الماضي عاما حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من نوميديا لزول، ريفكا وستانلي.

والتمس 8 سنوات سجنا نافذ و5 مليون دينار غرامة للمتهم الرئيسي أسامة و5 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة للمتهمين الغائبين.