استقبل المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، المدير الكوري الجنوبي، إين هيون بايك، والرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطومة أقاسم، حيث تم بحث سبل الشراكة في مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للصيدلية المركزية للمستشفيات.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى يوم أمس الأربعاء، أكدت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال أن المجمع سيشرع في إنتاج الأدوية الموجهة لعلاج السرطان بالشراكة مع المجمع الكوري الجنوبي (ckd otto) مقترحة على الصيدلية المركزية للمستشفيات دخولها كشريك في المشروع.

وأوضح المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات أنه سيقوم بدراسة معطيات المشروع التي تقدم بها مجمع صيدال كخطوة أولى.

وذكر ذات البيان أنه من شأن هذا المشروع المساهمة في تقليص تكلفة استيراد الأدوية الموجهة لعلاج السرطان التي تكلف الدولة أموالا باهظة.

وقد أشار عون بالمناسبة إلى الدور الذي تلعبه الصيدلية المركزية للمستشفيات لتشجيع الإنتاج المحلي الذي من شأنه أن يساهم في تغطية الاحتياجات الوطنية.

وكشف المدير العام للصيدلية عن إطلاق مناقصة وطنية للمنتجين المحليين لاقتناء الأدوية المضادة للسرطان قبل نهاية شهر جوان الجاري.