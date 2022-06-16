وصل، اليوم الخميس، زعماء ثلاث دول أوروبية إلى مدينة كييف في زيارة مشتركة لإظهار الدعم إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قد استقلوا قطارا خاصا متوجها إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وقالت قناة "تسي دي إف" الألمانية وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا، ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا للقادة الثلاثة على متن القطار.

وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فيفري الماضي.