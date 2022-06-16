أمر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، بتعليق مهام رئيس مركز ثانوية محمد قيرواني بمدينة سطيف.

وجاء هذا القرار على خلفية إقصاء طالبة بذات الثانوية وحرمانها من مواصلة اجتياز امتحانات البكالوريا بعد تعرضها لوعكة صحية.

هذا وحلت لجنة تحقيق من وزارة التربية إلى ولاية سطيف للوقوف على حيثيات القضية.

وكانت التلميذة أمينة قد تعرضت يوم الإثنين الفارط أثناء امتحان الرياضيات إلى وعكة صحية حيث أغمي عليها وغادرت المركز بترخيص ومرافقة إلى المستشفى، وحين عودتها لمواصلة الامتحان، تفاجأت بقرار منعها من اجتياز امتحان الفترة المسائية وإقصائها.