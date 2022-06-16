بعد خمسة أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ارتفع هذا العدد على مستوى العالم بنسبة 4 بالمائة الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة الصادر اليوم الخميس، عن 8700 وفاة بـ "كوفيد 19" الأسبوع الماضي، مع قفزة بنسبة 21 بالمائة في الأمريكيتين، وزيادة بنسبة 17 بالمائة في غرب المحيط الهادئ.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في الانخفاض، حيث سجلت حوالي 3.2 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي، مما يزيد من تراجع الإصابات منذ ذروتها في جانفي الماضي.

ومع ذلك حدثت طفرات كبيرة في العدوى في بعض المناطق، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33 بالمائة على التوالي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق هذا الأسبوع: "نظرا لأن العديد من البلدان خفضت الرقابة والاختبارات، فإننا نعلم أن هذا العدد لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كاف. لا يوجد مستوى مقبول من الوفيات الناجمة عن الفيروس بالنظر إلى أن المجتمع العالمي لديه الآن اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص لوقف انتشار الفيروس".

وفي حين أسقط العديد من الدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية معظم القيود المتعلقة بالفيروس، فإن سياسات الصين الصارمة بشأن الفيروس تعني إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية والحجر الصحي، وعزل أي شخص كان على اتصال بمصابين.