توفي 13 شخصا وجرح 479 آخرون في 391 حادث مرور تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 جوان الجاري من طرف مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه، مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ 26 حادثا، وفي عدد الجرحى بـ 37 جريحا، مع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات قدر بـ 9 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.