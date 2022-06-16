أعلن نادي كليرمون الفرنسي، ضمّ الدولي الجزائري مهدي زفان إلى صفوفه بعقد إلى غاية 2025. وكشف كليرمون أنه تعاقد مع زفان لمدّة موسمين مع موسم إضافي اختياري.

وتقمّص المدافع الدولي الجزائري (30 عامًا) سابقًا ألوان كل من ليون ورين الفرنسيين وكريليا سوفيتوف سامارا الروسي ومالاطيا سبور التركي.

وتحدث زفان عن عودته إلى الدوري الفرنسي قائلا: "أنا سعيد جدًا لعودتي إلى فرنسا برفقة كليرمون، لقد كان كلام المسؤولين والمدرب مغريا، سواء على المستوى الرياضي أو البشري، كل شيء متواجد لإسعاد جماهيرنا، أنا هنا لتقديم خبرتي، لأكون فعالاً ومساعدة هذا النادي الذي هو في تطور كامل ومليء بالطموحات".