كشف وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الخميس أمام أعضاء مجلس الأمة عن الاستثمارات المقرر إنجازها في قطاعي النقل الجوي والبحري الدولي والداخلي للمسافرين وللبضائع.

وقال الوزير منجي خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة البرلمانية الثانية، إن 36 مطارا وطنيا تضمن حركة النقل الجوي ببلادنا منها 20 مطارا دوليا و16 داخليا، بينما يتشكل الأسطول الجوي الجزائري من 70 طائرة منها 55 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و15 لطيران طاسيلي.

وأضاف الوزير إن هناك أربع طائرات للجوية الجزائرية مخصصة لشحن البضائع وثلاثة أخرى تضمن النقل الجوي "طاكسي" والإجلاء الصحي.

وعند تطرقه للاستثمار في قطاع النقل الجوي للمسافرين والبضائع سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص أو متعاملين خواص، أوضح الوزير منجي إن وزارة النقل منحت الموافقة المبدئة لـ 16 طلبا منها تسعة تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين والباقي تتعلق بنقل المسافرين والبضائع.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات في النقل البحري للمسافرين والبضائع فإنه تم منح حقوق الامتياز لأربعة متعاملين خواص لنقل البضائع، كما تمت الموافقة المبدئية لسبعة طلبات أخرى لنقل والبضائع وأربعة للنقل البحري للمسافرين، مشددا على أن العملية ما تزال متواصلة لأن اللجنة المختصة مجتمعة وقد وجهت لهؤلاء المتعاملين استدعاءات وتنتظر ردودهم.

واستعر الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة الاستثمارات المنتظرة في النقل البحري الحضري، حيث تم منح 38 رخصة لمتعاملين خواص تتعلق بنشاطات النقل الحضري والصيد والسياحة والتنزه في البحر ونشاط الباخرة مطعم وباخرة للنزهة، كما ستدر اللجنة في هذه الأيام طلب مستثمر جزائري مقيم في الخارج ضمن مجال هذه الاستثمارات.