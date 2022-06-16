استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن "المحادثات شكلت فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات".

وأضاف البيان، أن اللقاء جرى بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

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