بحضور جماهيري محدود، استقبل المنتخب المغربي النسوي لكرة السلة الأربعاء نظيره الصهيوني في مباراة ودية، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، وهو أول لقاء رياضي بين الطرفين منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

واختار المنظمون توجيه دعوات لنحو مائتي مشجع، بينهم عدة لاعبين ولاعبات لكرة السلة لمتابعة هذا اللقاء الذي جرى في قاعة مغطاة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهذا أول لقاء رياضي منذ استئناف المغرب والكيان الغاصب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020. انتهت المباراة بفوز سيدات المغرب (62ـ58 ).

وجاءت المباراة غداة توقيع اتحادي كرة السلة اتفاقا للتعاون يسعى إلى "تبادل الخبرات لتطوير كرة السلة المغربية".