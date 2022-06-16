فتحت المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية التابعة لمحافظة الغابات لولاية البليدة، 8.5 كلم من المسالك الغابية الجديدة لتسهيل التدخل لمكافحة حرائق الغابات خلال فصل الصيف، حسبما علم اليوم الخميس من محافظة الغابات.

وأوضح ذات المصدر، أن المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية تمكنت من استكمال أشغال فتح 8.5 كلم من المسالك الغابية المندرجة في إطار برنامج الصندوق الوطني للتنمية الريفية لسنوات 2020-2024.

وتتمثل المسالك المفتوحة في 6 كلم بين بلديتي بوعرفة والشريعة و2.5 كلم ببلدية الشريعة، فيما تتواصل الأشغال بالنسبة للمسلك الريفي بمنطقة بوعلبان ببلدية بوقرة على طول 4 كلم والتي توشك على نهايتها، وفق المصدر.

وستساهم هذه المسالك الغابية علاوة على تسهيل التدخل لمكافحة حرائق الغابات في فك العزلة لوصول الفلاحين وأهالي المنطقة إلى أراضيهم الفلاحية إضافة إلى تشجيع السياحة الجبلية.

كما أنجزت في إطار هذا البرنامج 11 نقطة مياه بالأماكن الحساسة في المناطق النائية منها حوضين كبيرين بمنطقة الشريعة للتدخلات الخاصة بالمروحيات ليرتفع بذلك عدد نقاط المياه الموضوعة تحت تصرف فرق الإطفاء لـ 82 نقطة مياه.

وسخرت محافظة الغابات للولاية تحسبا لحملة مكافحة الحرائق التي انطلقت استثنائيا هذه السنة في الفاتح جوان الجاري رتلا متنقلا يضم ثماني شاحنات للإطفاء وست شاحنات صغيرة للإطفاء و25 فرقة متنقلة مهمتها الحراسة والإعلان الأولي عن الحرائق.