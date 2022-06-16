أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة اليوم الخميس بإيداع المدعو (ع.م) رهن الحبس المؤقت عن جناية "إضرام النار عمدا في محاصيل أدت إلى وفاة شخص" و ذلك طبقا للمواد 396-398-399 من قانون العقوبات, حسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة عادل ضويو.

وحسب البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نسخة منه فإنه بتاريخ 13 يونيو 2022 حوالي الساعة الثانية زوالا نشب حريق بالمكان المسمى "مقبرة الشهداء" ببلدية رمضان جمال حيث تعرض أحد المواطنين (ن.ح) المتطوعين لإطفاء النيران رفقة أعوان الحماية المدنية إلى نوبة قلبية أدت إلى وفاته.

وأضاف بأنه على إثر ذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الحريق حيث توصل البحث و التحري إلى أن اندلاع هذا الحريق راجع

إلى رمي سيجارة من طرف أحد المواطنين و هو المدعو (ع.م) حيث اعترف عند سماعه بأنه كان يقوم بأشغال رفقة أخيه (ع.س) بالمنزل المهجور الذي يتوسط حقول القمح و يتعاطى سيجارة و التي قام برميها من النافذة خارج المنزل.

واستنادا لذات الوثيقة فإنه بعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية و بعد سماعهم تمت متابعة المدعو (ع.م) و إحالته للتحقيق القضائي, مبرزة بأنه لدى سماعه عند الحضور الأول صدر أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

للإشارة فقد التمس و كيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إيداع المعني الحبس.