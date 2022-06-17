حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من استمرار موجة الحر الشديدة التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية تحت الظل تجتاح عدة ولايات بوسط وغرب البلاد، كما نبهت إلى تساقط أمطار رعدية بثلاث ولايات جنوبية.

وأفادت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي باستمرار موجة الحر الشديدة، بداية من صبيحة اليوم إلى غاية يوم غد السبت، على ولايات مستغانم، وهران، عين تيموشنت، غليزان، الشلف، عين الدفلى ومعسكر.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه آخر إلى تساقط أمطار رعدية ستتراوح كميتها بين 15 و20 ملم، تكون بداية من صبيحة هذا الجمعة إلى غاية منتصف الليل على ولايات عين ڤزام، تمنراست وبرج باجي مختار.