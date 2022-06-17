حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة من استمرار موجة الحر الشديدة التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية تحت الظل تجتاح عدة ولايات بوسط وغرب البلاد، كما نبهت إلى تساقط أمطار رعدية بثلاث ولايات جنوبية.

وأفادت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي باستمرار موجة الحر الشديدة، بداية من صبيحة اليوم إلى غاية يوم غد السبت، على ولايات مستغانم، وهران، عين تيموشنت، غليزان، الشلف، عين الدفلى ومعسكر.

وأشارت ذات المصالح في نشرية ثانية إلى تساقط أمطار رعدية ستتراوح كميتها بين 20 و30 ملم وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا، تكون بداية من منتصف نهار هذا الجمعة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا على ولايات عين ڤزام، تمنراست وبرج باجي مختار، بالإضافة إلى ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس.