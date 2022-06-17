أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية اليوم الجمعة عن تعديل في برنامج سير قطارات الضاحية الغربية يوم غد السبت، بسبب أشغال صيانة السكة وتجديد الحصى في الشطر الرابط بين الشفة والعفرون.

وجاء في إعلان للمسافرين عبر صفحة المؤسسة في الفايسبوك " تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، بأن حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائرـ البليدة ـ العفرون، ستعرف تعديلا في برنامج بعض الرحلات يوم السبت 18جوان 2022، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية وتجديد الحصى والبلاصت على مقطع (الشفة – العفرون)".

وأضاف نفس المصدر إن تعديل موعد انطلاق بعض القطارات من محطة " العفرون " سيكون حسب الجدول المبيّن أدناه، كما أن بعض القطارات ستنطلق وتتوقف استثناءً هذا اليوم (السبت 18 جوان 2022) في محطة " البليدة "، وذلك وفق الجدول المبين أدناه.

وشددت الشركة على إن حركة سير قطارات الضاحية ستستأنف بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداءً من يوم الأحد 19 جوان 2022، مقدمة في نفس الوقت اعتذاراتها للزبائن عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال الضرورية لسير القطارات.