شرعت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، خلال هذا الأسبوع بافتتاح الورشات تحضيرا لانطلاق إنجاز ثلاث محطات تحلية مياه البحر بكل من ولاية بومرداس وبجاية والطارف.

وتندرج هذه المشاريع المسند إنجازها لمجمع سوناطراك ضمن تنفيذ البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية لسنة 2021، المقرر لإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة تستفيد منها خمس ولايات وهي وهران (الرأس الأبيض)، بجاية (تيغرمت-توجة)، بومرداس (رأس جنات)، تيبازة (فوكة 2) والطارف (كدية الدراوش).

ويشرف على إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية الحيوية للبلاد، فروع مجمع سوناطراك على رأسها الشركة الجزائرية للطاقة مدعومة بالشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، المؤسسة الوطنية للقنوات، المؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى وكذا الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية. هذه المحطات ستعمل على المساهمة في التزويد بالماء الشروب وحل مشكل شح المياه السطحية بهذه الولايات.