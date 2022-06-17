أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين إثر تعرض مركبة فلسطينية في جنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وإصابة 10 آخرين لاحقا.

ونقلت وكالة أنباء معا عن مصادر محلية أن قوة خاصة لجيش الاحتلال تسللت إلى الحي الشرقي في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وأطلق أفرادها النار على مركبة فلسطينية كان بها ثلاثة شبان فلسطينيين ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وذُكر بأن الشبان الثلاثة المغتالين في عملية الاقتحام الصهيونية لمدينة جنين هم "يوسف ناصر صلاح وعمره 23 عاما، وليث صلاح أبو سرور، 24 عاما وبراء كمال لحلوح، 24 عاما".

وأفيد في وقت لاحق، نقلا عن مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة، أطلق خلالها الجنود الاحتلال النار على الشباب ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى.