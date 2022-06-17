أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تميزت على سابقاتها من الدورات بـ "أداء جيد" وتم اجتيازها "بامتياز".

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمقر الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات بالقبة لدى إشرافه على خروج فريق طبع أسئلة بكالوريا دورة جوان 2022 من الحجر الذي دام 40 يوما، إن بكالوريا هذه السنة تم اجتيازها "بامتياز" وتميزت على سابقاتها من دورات بـ "أداء جيد". كما تميزت الدورة بتسجيل "تراجع كبير في حالات الغش في الامتحانات وهذا بفضل المجهودات التي بذلتها كل أجهزة الدولة عبر أكثر من 2500 مركز إجراء بالوطن"، يضيف بلعابد، مشيرا إلى نوعية الأسئلة التي كانت ''خالية من الأخطاء" من حيث المضمون وكانت "في صميم ما درسه التلاميذ حضوريا خلال السنة الدراسية".

وبالمناسبة، هنأ الوزير فريق العمل الذي سهر على إنجاح هذا الموعد وحرصهم على" صيانة الأمانة" و"مصداقية البكالوريا"، مشيرا إلى أن نتائج الامتحانات المدرسية الوطنية ستكون في "موعدها".

وفي تصريح للصحافة قال الوزير ردا على سؤال حول توقعاته لنسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بأنه "لا يمكن توقع نسبة النجاح" لأنها "مرتبطة بعدة معطيات" من بينها "التحكم في ظروف التمدرس، اتمام البرامج وتنظيم الامتحان" مطمئنا التلاميذ بالمناسبة بأن النتائج "ستعكس المجهود الذي قامت به الوزارة والدولة الجزائرية ككل".

بدوره قدم مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبد المجيد بلقاسمي، الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق الطبع الذين عملوا لمدة قاربت 40 يوما كاملة، بمعدل 12 ساعة في اليوم.

للإشارة اجتاز أكثر من 700 ألف مترشح على المستوى الوطني شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022)، موزعين على أكثر من 2500 مركز إجراء لمدة 5 أيام من (12 إلى 16 جوان الجاري).

وكان الوزير قد صرح أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا في غضون الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية المقبل في حين تصدر نتائج شهادة التعليم المتوسط نهاية الشهر الجاري.